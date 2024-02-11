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Олимпийский чемпион Нагорный не успевает готовиться к ЧР по гимнастике

Олимпийский чемпион Нагорный не успевает готовиться к ЧР по гимнастике
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Олимпийский чемпион в многоборье российский гимнаст и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заявил, что с трудом успевает готовиться к чемпионату России по гимнастике из-за занятости на Играх будущего.

«В понедельник я уеду в Казань, где пробуду до 5 марта. Думаю, что там у меня тренироваться не получится, хотя не исключаю, что пару раз в зал заеду. А когда вернусь из Казани, то у меня останется пять дней до отъезда на чемпионат России. Пока участие в этом турнире у меня в планах есть» — приводит слова Нагорного ТАСС.

Гимнаст планирует выступать не во все дни чемпионата России во время квалификаций и финала.

Напомним, чемпионат России по гимнастике пройдёт с 13 по 17 марта в Сочи, а Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.

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