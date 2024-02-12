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Состоялись матчи второго тура Кубка шести наций по регби

Состоялись матчи второго тура Кубка шести наций по регби
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Завершился второй тур Кубка шести наций по регби — 2024.

В субботу, 10 февраля, сборная Шотландии дома уступила команде Франции со счётом 16:20. Отметим, что после первого тайма впереди были хозяева поля — 13:10. Для французов это первая победа на турнире, шотландцы же не смогли продолжить серию, начатую гостевой победой над Уэльсом.

Регби. Кубок шести наций-2024 . Групповой этап. 2-й тур
10 февраля 2024, суббота. 17:15 МСК
Шотландия
Окончен
16 : 20
Франция

Во втором матче субботы сборная Англии обыграла команду Уэльса — 16:14. После первого тайма англичане уступали — 5:14. Рывок 11:0 во втором тайме обеспечил команде вторую победу подряд.

Регби. Кубок шести наций-2024 . Групповой этап. 2-й тур
10 февраля 2024, суббота. 19:45 МСК
Англия
Окончен
16 : 14
Уэльс

В заключительном матче тура, прошедшем в воскресенье, 11 февраля, сборная Ирландии дома разгромила Италию — 36:0. Это вторая победа подряд для ирландцев, которые остаются единственной командой, набирающей более 30 очков за матч.

Регби. Кубок шести наций-2024 . Групповой этап. 2-й тур
11 февраля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Ирландия
Окончен
36 : 0
Италия

Третий тур Кубка шести наций пройдёт 24–25 февраля.

Положение команд после 2-го тура
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