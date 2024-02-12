Состоялись матчи второго тура Кубка шести наций по регби

Завершился второй тур Кубка шести наций по регби — 2024.
В субботу, 10 февраля, сборная Шотландии дома уступила команде Франции со счётом 16:20. Отметим, что после первого тайма впереди были хозяева поля — 13:10. Для французов это первая победа на турнире, шотландцы же не смогли продолжить серию, начатую гостевой победой над Уэльсом.
Во втором матче субботы сборная Англии обыграла команду Уэльса — 16:14. После первого тайма англичане уступали — 5:14. Рывок 11:0 во втором тайме обеспечил команде вторую победу подряд.
В заключительном матче тура, прошедшем в воскресенье, 11 февраля, сборная Ирландии дома разгромила Италию — 36:0. Это вторая победа подряд для ирландцев, которые остаются единственной командой, набирающей более 30 очков за матч.
Третий тур Кубка шести наций пройдёт 24–25 февраля.
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