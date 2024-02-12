Александр Грищук выступит на «Аэрофлот-опене»-2024

Заслуженный мастер спорта, трёхкратный чемпион мира по блицу российский гроссмейстер Александр Грищук примет участие в «Аэрофлот-опене»-2024, сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот-опен» состоится в Москве со 2 по 8 марта 2024 года. Его призовой фонд составит 15 млн рублей. Соревнования пройдут по швейцарской системе (девять туров с контролем времени 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику).

Стоит отметить, что Грищук участвовал в дебютном розыгрыше «Аэрофлот-опен». Это было в 2002 году. Тогда Александр занял второе место, уступив первую строчку американскому шахматисту Григорию Кайданову. Последний раз данный турнир проводился в 2020 году, и его победителем стал Айдын Сулейманлы из Азербайджана.