Более 400 допинговых дел в отношении россиян прекращены без предъявления обвинений

Чуть больше 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), прекращены без вынесения обвинительных вердиктов, сообщает ARD со ссылкой на конфиденциальный отчёт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Согласно данным, указанным в отчёте, на настоящий момент было зарегистрировано 834 возможных случая нарушения, притом 409 дел были прекращены безрезультатно. Ещё по 145 случаям расследование продолжается. В ноябре 2023 года в отчёте ВАДА сообщалось, что решения были вынесены по 282 делам.

Напомним, ранее российская фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.