Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На Кубке шести наций игрока впервые заменили с помощью «умной капы»

На Кубке шести наций игрока впервые заменили с помощью «умной капы»
Комментарии

Игрок сборной Шотландии по регби Джордж Тёрнер стал первым игроком Кубка шести наций, заменённым по протоколу HIA1 благодаря «умной капе».

В матче 2-го тура Кубка с национальной командой Франции Тёрнер столкнулся с фланговым нападающим Шарлем Олливоном, после чего сигнал с капы поступил группе врачей, которая передала информацию о необходимой замене официальным лицам матча. Игрок был заменён по подозрению в травме, а затем вернулся на поле после проведения обследования.

Фото: Кадр из трансляции матча Шотландия — Франция

Напомним, матч 2-го тура Кубка шести наций между командами Шотландии и Франции состоялся 10 февраля 2024 года и завершился победой французов 20:16. После двух проведённых матчей на турнире обе команды имеют по одной победе и одному поражению.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android