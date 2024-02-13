На Кубке шести наций игрока впервые заменили с помощью «умной капы»

Игрок сборной Шотландии по регби Джордж Тёрнер стал первым игроком Кубка шести наций, заменённым по протоколу HIA1 благодаря «умной капе».

В матче 2-го тура Кубка с национальной командой Франции Тёрнер столкнулся с фланговым нападающим Шарлем Олливоном, после чего сигнал с капы поступил группе врачей, которая передала информацию о необходимой замене официальным лицам матча. Игрок был заменён по подозрению в травме, а затем вернулся на поле после проведения обследования.

Фото: Кадр из трансляции матча Шотландия — Франция

Напомним, матч 2-го тура Кубка шести наций между командами Шотландии и Франции состоялся 10 февраля 2024 года и завершился победой французов 20:16. После двух проведённых матчей на турнире обе команды имеют по одной победе и одному поражению.