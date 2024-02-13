«Чифс» после победы в Супербоуле пройдут с парадом через Канзас-Сити

В ночь с 11 на 12 февраля состоялся 58-й по счёту Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Верх взяла команда из Канзас-Сити (США, штат Миссури), которой удалось вырвать победу в овертайме со счётом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3).

Команда уже отпраздновала победу в Лас-Вегасе в воскресенье вечером и собирается сделать это ещё раз в среду.

Парад начнётся 14 февраля в 11 часов утра по местному времени. Победители пройдут по городу маршрутом длиной больше трёх километров.

Неизвестно, сможет ли Тейлор Свифт присутствовать на торжестве возлюбленного, одного из игроков команды-победительницы — Трэвиса Келси. Дело в том, что график концертов певицы может не позволить ей появиться на параде.