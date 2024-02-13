В игорной зоне «Красная Поляна» начинается самая дорогая покерная серия года
В 2024 году «Казино Сочи» проводит покерные серии каждый месяц. В январе прошёл зимний этап самого популярного в России фестиваля Sochi Poker Festival, а в феврале залы казино ждут фанатов самой дорогой игры — с 16 по 25 февраля пройдёт SPF High Roller Зима.
На серии будет разыгран премиальный автомобиль — электрокар, стоимость которого доходит до 10 000 000 рублей.
В 2024 году сочинские покеристы борются в двух годовых лидербордах с общим призовым фондом в 7 000 000 рублей.
Расписание будущих турниров в Сочи:
- 16-25 февраля — SPF High Roller: ЗИМА
- 20-31 марта — Кубок России по покеру
- 20-30 апреля — Sochi Poker Festival: ВЕСНА
- 16-26 мая — Phoenix Poker Tour
- 20-30 июня — SPF ЛЕТО
- 18-28 июля — SPF High Roler: ЛЕТО
- 16-26 августа — Russian Poker Festival
- 19-29 сентября — SPF ОСЕНЬ
- 17-27 октября — October Poker Fest
- 16-25 ноября — Phoenix Poker Tour
- 16-23 декабря — Чемпионат России по покеру
- 23-29 декабря — SPF Grand Final
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