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В игорной зоне «Красная Поляна» начинается самая дорогая покерная серия года

В игорной зоне «Красная Поляна» начинается самая дорогая покерная серия года
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В 2024 году «Казино Сочи» проводит покерные серии каждый месяц. В январе прошёл зимний этап самого популярного в России фестиваля Sochi Poker Festival, а в феврале залы казино ждут фанатов самой дорогой игры — с 16 по 25 февраля пройдёт SPF High Roller Зима.

На серии будет разыгран премиальный автомобиль — электрокар, стоимость которого доходит до 10 000 000 рублей.

В 2024 году сочинские покеристы борются в двух годовых лидербордах с общим призовым фондом в 7 000 000 рублей.

Расписание будущих турниров в Сочи:

  • 16-25 февраля — SPF High Roller: ЗИМА
  • 20-31 марта — Кубок России по покеру
  • 20-30 апреля — Sochi Poker Festival: ВЕСНА
  • 16-26 мая — Phoenix Poker Tour
  • 20-30 июня — SPF ЛЕТО
  • 18-28 июля — SPF High Roler: ЛЕТО
  • 16-26 августа — Russian Poker Festival
  • 19-29 сентября — SPF ОСЕНЬ
  • 17-27 октября — October Poker Fest
  • 16-25 ноября — Phoenix Poker Tour
  • 16-23 декабря — Чемпионат России по покеру
  • 23-29 декабря — SPF Grand Final
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