В игорной зоне «Красная Поляна» начинается самая дорогая покерная серия года

В 2024 году «Казино Сочи» проводит покерные серии каждый месяц. В январе прошёл зимний этап самого популярного в России фестиваля Sochi Poker Festival, а в феврале залы казино ждут фанатов самой дорогой игры — с 16 по 25 февраля пройдёт SPF High Roller Зима.

На серии будет разыгран премиальный автомобиль — электрокар, стоимость которого доходит до 10 000 000 рублей.

В 2024 году сочинские покеристы борются в двух годовых лидербордах с общим призовым фондом в 7 000 000 рублей.

Расписание будущих турниров в Сочи: