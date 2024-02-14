«Дзюба — положительный человек». Прыгун в воду Терновой — о нападающем «Локомотива»

Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2019 по прыжкам в воду с вышки Руслан Терновой рассказал о своём отношении к нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе.

«Я к нему хорошо отношусь. Я его не знаю лично, но мне кажется, что он положительный человек.

Справился бы он с прыжками в воду? Да все бы справились! Это дело времени. Что-нибудь да смог бы прыгнуть, хотя страшно было бы поначалу, думаю. Ну, прыгнул бы солдатиком точно!» — приводит слова Тернового Metaratings.

На этапе Кубка России в Саратове Руслан Терновой дважды занимал первую строчку пьедестала и один раз становился вторым. Золотые награды были завоёваны в синхронных прыжках с вышки вместе с Александром Бондарем, а также в миксте с вышки с Юлией Тимошининой. Серебряная награда досталась спортсмену в турнире на вышке.