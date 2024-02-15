На праздновании победы в Супербоуле ранены несколько человек

В американском городе Канзас-Сити прошёл парад в честь победы в Супербоуле — финальном матче соревнований американской футбольной лиги (NFL) команды «Канзас-Сити Чифс». На нём открылась стрельба, об этом сообщает местная полиция.

Стрельба произошла в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты, пройдя парад по городу. В результате стрельбы были ранены несколько человек. В итоге задержаны двое вооружённых.

Точное количество пострадавших не установлено, причины также не названы.

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити.