Старт веломногодневки в Испании перенесён из-за протестов фермеров

Оргкомитет веломногодневки «Вуэльта Андалусии», известной также как «Рута дель Соль», принял решение о переносе старта гонки из-за протестов испанских фермеров. Об этом сообщает Marca.

Планировалось, что старт будет дан 14 февраля, однако из-за ситуации в Испании начало велотура перенесли на пятницу, 16 февраля. Также организаторы, посовещавшись с руководителями команд, пересмотрели маршрут гонки и сократили её до трёх этапов. Действующим победителем тура является словенский велогонщик Тадей Погачар.

Забастовки фермеров, являющиеся причиной принятия решения о переносе, начались 6 февраля 2024 года. Протестующие требуют улучшения условий труда и установления справедливых цен, позволяющих не работать себе в убыток.