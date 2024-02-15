Российский пловец Головин дисквалифицирован на пять лет за употребление допинга

Многократный призёр чемпионатов России по плаванию Игорь Головин дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортсмен получил дисквалификацию сроком на пять лет. Головин не сможет принимать участия в соревнованиях и тренировках до января 2029 года. Согласно релизу, спортсмен наказан за нарушение пунктов 4.1 и 4.2 общероссийских антидопинговых правил. В его пробе найдены болденон и его метаболит, метаболит станозолола.

Отметим, 34-летний пловец завоёвывал бронзовую медаль на чемпионате России 2014 года на дистанции 50 метров. Головин выигрывал серебряные и бронзовые медали на данной дистанции на чемпионатах страны на короткой воде.