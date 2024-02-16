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Чемпионат России по футзалу: расписание матчей 15-го тура

Чемпионат России по футзалу: расписание матчей 15-го тура
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Сегодня, 16 февраля, стартует 15-й тур чемпионата России по футзалу сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 15-го тура соревнований.

16 февраля, пятница

16:30 мск. «Газпром-Югра» (Югорск) — «КПРФ» (Москва)
17:00 мск. «Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск)
19:00 мск. «Новая генерация» (Сыктывкар) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк)
19:00 мск. «Ухта» — «ЛКС» (Липецк)

17 февраля, суббота

13:00 мск. «Газпром-Югра» (Югорск) — «КПРФ» (Москва)
13:00 мск. «Тюмень» — «Кристалл» (Санкт-Петербург)
14:30 мск. «Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск)
15:00 мск. «Ухта» — «ЛКС» (Липецк)
16:00 мск. «Новая генерация» (Сыктывкар) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк)
18:00 мск. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Сибиряк» (Новосибирск)

18 февраля, воскресенье

14:30 мск. «Тюмень» — «Кристалл» (Санкт-Петербург)
16:00 мск. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Сибиряк» (Новосибирск).

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