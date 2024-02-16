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Мамиашвили: Садулаев будет готовиться к отбору на ОИ-2024

Мамиашвили: Садулаев будет готовиться к отбору на ОИ-2024
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал о дальнейших планах по подготовке двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева. Напомним, 15 февраля стало известно, что российскому борцу вольного стиля отказали во въезде в Румынию для участия в чемпионате Европы – 2024 в Бухаресте.

«Абдулрашид Садулаев вернулся в Россию. Он теперь будет готовиться к отборочному соревнованию к Олимпийским играм 2024 года в Париже, которое пройдёт в Азербайджане. На сегодняшний день никаких препятствий для его участия в турнире нет», — цитирует Мамиашвили «РИА Новости Спорт».

«Вчера его не пустили в Румынию, несмотря на наличие визы. А завтра они могут ещё что-нибудь придумать и в чём-то нас ограничить. Но мы готовимся ко всему — как в спортивном плане, так и во всех остальных аспектах», — добавил президент ФСБР.

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