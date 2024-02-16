Обвинение в стрельбе во время празднования победы в Супербоуле предъявили двум подросткам

Обвинение в стрельбе во время парада в американском городе Канзас-Сити (штат Миссури) предъявлено двум несовершеннолетним. Об этом сообщает Associated Press.

Материалы по теме На праздновании победы в Супербоуле ранены несколько человек

В пресс-релизе суда по семейным делам округа Джексон говорится, что в четверг несовершеннолетним были предъявлены обвинения. Сами подростки находятся в окружном центре содержания несовершеннолетних «по обвинению в хранении оружия и сопротивлении аресту». Помимо уже предъявленных обвинений, также ожидаются дополнительные, потому что расследование этого дела всё ещё продолжается.

Никаких дополнительных более подробных сведений не было опубликовано в связи с законодательством штата. Дела несовершеннолетних остаются конфиденциальными, а слушания закрыты.

Напомним, команда «Канзас-Сити Чифс» (NFL) одержала победу в Супербоуле и решила отпраздновать её парадом в городе, однако во время торжества двое неизвестных открыли стрельбу, в результате которой были ранены несколько человек. Изначально задержали троих, однако позже стало известно, что третий не участвовал в стрельбе.