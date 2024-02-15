«У меня сердце разрывается от трагедии». Защитник «Канзас-Сити» — о стрельбе на параде

Защитник «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келс высказался о стрельбе на параде в честь победы команды Супербоуле.

15 февраля в американском городе Канзас-Сити открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты «Канзас-Сити», пройдя парад по городу. В результате стрельбы были ранены несколько человек, задержаны двое вооруженных.

«У меня сердце разрывается от трагедии, которая произошла сегодня. Мое сердце со всеми, кто пришел отпраздновать с нами и пострадал.

Хотя физический ущерб мог быть гораздо хуже, психический и эмоциональный вред будет нанесен практически всем, кто присутствовал при выстрелах. Несмотря на присутствие сотен сотрудников правоохранительных органов, еще один бессмысленный акт насилия с применением огнестрельного оружия произошел в единственной стране на планете, где они случаются с такой частотой, с какой не случаются ни в одной другой стране», — написал Келс в свои соцсетях.

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити.