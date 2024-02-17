Певица Тейлор Свифт перевела $ 100 тыс. семье Лизы Лопес-Гальваны, погибшей в Канзас-Сити

Американская певица Тейлор Свифт пожертвовала $ 100 тыс. семье диджея радиостанции KKFI и ведущей программы «Taste of Tejano» Лизы Лопес-Гальваны, которая погибла в результате стрельбы в Канзас-Сити, сообщает Rolling Stone.

После опознания Лопес-Гальваны среди убитых для её семьи была создана страница GoFundMe, цель которой — собрать $ 75 тыс. На момент публикации этого сообщения было собрано более $ 200 тыс.

«Посылаю свои глубочайшие соболезнования и сочувствие в связи с вашей ужасной потерей», — написала Свифт.

15 февраля в американском городе Канзас-Сити на чемпионском параде после победы в Супербоуле местной команды «Канзас-Сити Чифс» открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды.

Как сообщает полиция города, в ходе стрельбы более 20 человек получили огнестрельные ранения.

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити.