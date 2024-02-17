Игрок «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс посетил детскую больницу после стрельбы на параде

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс и его жена Бриттани Мэттьюс посетили в пятницу, 16 февраля, детскую больницу, чтобы поддержать тех, кто всё ещё находится там после стрельбы во время чемпионского парада.

15 февраля в американском городе Канзас-Сити на параде после победы в финале Супербоула местной команды «Канзас-Сити Чифс» открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды.

По словам полиции города, в ходе стрельбы не менее 22 человек получили огнестрельные ранения. В больнице Children's Mercy Kansas City сообщили, что лечат 12 пациентов, 11 из которых дети. У девяти из них огнестрельные ранения.

После произошедшего инцидента команда «Канзас-Сити Чифс» объявила о создании фонда экстренного реагирования.

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити.