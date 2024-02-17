В Кувейте хотят открыть уголовное дело против президента World Aquatics

Спортивное управление Кувейта передало в прокуратуру дело о коррупции со стороны президента World Aquatics Хусейна Аль-Мусаллама. Об этом сообщает Inside The Games.

По мнению спортивного управления, президент, возможно, заключил многомиллионный контракт на € 10,4 млн с компанией, принадлежащей его жене и детям. Компания получила государственные средства на финансирование III Игр Персидского залива, хотя ранее появлялись сомнения о том, откуда появились деньги на оплату этого проекта.

Также Аль-Мусаллам хочет перенести чемпионат мира по водным видам спорта в Будапешт к 2027 году. В олимпийской индустрии есть версии, что он уже приобрёл там венгерский паспорт и как минимум одну недвижимость.

Напомним, сейчас сам президент должен находиться в Дохе (Катар) на чемпионате мира по водным видам спорта.