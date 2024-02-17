Гандболисты ЦСКА уверенно обыграли астраханское «Динамо» в матче Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 17 февраля, в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги московский ЦСКА одержал победу над астраханским клубом «Динамо». Встреча завершилась со счётом 38:30 в пользу московской команды.

Самым результативным игроком матча стал гандболист ЦСКА Сергей Иванов, на счету которого девять забитых мячей. Левый крайний астраханского «Динамо» Андрей Гордеев, правый крайний ЦСКА Даниил Шишкарёв и левый полусредний москвичей Илья Белевцов отметились шестью забитыми мячами каждый.

Московский ЦСКА набрал 35 очков в 18 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги. «Динамо» с 16 очками занимает седьмое место в таблице.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

ЦСКА — Динамо — 38:30 (16:18) (С.Иванов — 9, Шишкарёв, Белевцов — по 6, Гирик — 5; Гордеев — 6, Наконечный — 5).