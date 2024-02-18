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Готовцев помог «Глостеру» выйти в финал Кубка Премьер-лиги по регби

Готовцев помог «Глостеру» выйти в финал Кубка Премьер-лиги по регби
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Российский нападающий английского регбийного клуба «Глостер» 36-летний Кирилл Готовцев помог своей команде одержать победу в полуфинальном матче Кубка Премьер-лиги по регби сезона-2023/2024.

В игре 1/2 финала Кубка «Глостер» принимал на своём поле «Эксетер Чифс». После первой половины встречи счёт был 17:0 в пользу хозяев. Несмотря на рывок «Чифс» во втором тайме, победу в полуфинальном матче одержали регбисты «Глостера». Итоговый счёт — 17:14. Готовцев провёл на поле 67 минут и сделал 17 захватов, став вторым в команде по этому показателю за матч.

Соперник «Глостера» по финалу Кубка определится 18 февраля, во втором полуфинале встретятся «Илинг» и «Лестер». Финал турнира состоится в марте.

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