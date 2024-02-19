«Чеховские медведи» уверенно обыграли «Виктор» в матче Суперлиги

Вчера, 18 февраля, в матче 18-го тура чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги «Чеховские медведи» в домашнем поединке обыграли ставропольский «Виктор». Встреча завершилась со счётом 38:30 в пользу клуба из Московской области.
Самым результативным игроком матча стал гандболист «Чеховских медведей» Кирилл Котов, забивший 8 мячей. Никита Ильтинский стал самым результативным среди гандболистов «Виктора». Он забил 5 мячей.
«Чеховские медведи» набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Виктор», на счету которого 21 очко, занимает пятое место в чемпионате.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«Чеховские медведи» (Чехов) — «Виктор» (Ставрополь) — 38:30 (20:14)