Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На тренировочной базе в Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном

На тренировочной базе в Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном
Комментарии

Пресс-служба Министерства спорта России сообщила об обрушении крыши в здании с бассейном для синхронного плавания на федеральной базе в Новогорске (Московская область).

По информации ведомства, в результате инцидента на базе никто не пострадал. На место обвала были вызваны аварийные службы, которые в данный момент проводят необходимые работы. Сообщается, что угрозы жизни и здоровью спортсменов и сотрудников тренировочной базы нет.

«Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

УТЦ «Новогорск» — ведущая база для подготовки российских спортсменов к международным стартам.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android