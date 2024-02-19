На тренировочной базе в Новогорске обвалилась крыша в здании с бассейном

Пресс-служба Министерства спорта России сообщила об обрушении крыши в здании с бассейном для синхронного плавания на федеральной базе в Новогорске (Московская область).

По информации ведомства, в результате инцидента на базе никто не пострадал. На место обвала были вызваны аварийные службы, которые в данный момент проводят необходимые работы. Сообщается, что угрозы жизни и здоровью спортсменов и сотрудников тренировочной базы нет.

«Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

УТЦ «Новогорск» — ведущая база для подготовки российских спортсменов к международным стартам.