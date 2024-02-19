Чемпионат России по футзалу: результаты матчей 15-го тура, турнирная таблица

18 февраля завершился 15-й тур чемпионата России по футзалу среди команд Суперлиги сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
PARI-Суперлига по футзалу. 15-й тур:
«Газпром-Югра» (Югорск) — «КПРФ» (Москва) — 2:0, 4:2;
«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) — 0:2, 3:1;
«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — 4:6, 7:5;
«Ухта» — «ЛКС» (Липецк) — 7:2, 5:2;
«Тюмень» — «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 8:3, 4:4 (4:2 — пен.);
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Сибиряк» (Новосибирск) — 4:4 (11:12 — пен), 7:3.
Положение команд после 15-го тура:
1. «Ухта» — 76 очков.
2. «Газпром-Югра» (Югорск) — 65.
3. «Норильский никель» (Норильск) — 56.
4. «КПРФ» (Москва) — 54.
5. «Торпедо» (Нижний Новгород) — 53.
6. «Тюмень» — 46.
7. «Синара» (Екатеринбург) — 43.
8. «Новая генерация» (Сыктывкар) — 37.
9. «Сиб-Транзит» (Новокузнецк) — 31.
10. «ЛКС» (Липецк) — 30.
11. «Сибиряк» (Новосибирск) — 26.
12. «Кристалл» (Санкт-Петербург) — 23.