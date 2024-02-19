Вице-чемпионку мира по плаванию Горбенко из Израиля освистали на церемонии награждения

Израильскую спортсменку Анастасию Горбенко, завоевавшую серебряную медаль в комплексном плавании на дистанции 400 м, освистали в ходе церемонии награждения победителей и призёров чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре. 20-летняя спортсменка прокомментировала инцидент.

«Я сделала это ради Израиля и горжусь этим, если кому-то это не нравится, это не моя проблема. Я много работала ради этой медали и заслуживаю того, чтобы стоять на пьедестале. Я бы не отказалась от этого только потому, что какие-то дети свистят в мой адрес. Это просто спорт, я не думаю, что спорт и политику следует смешивать», — цитирует Горбенко Aftonbladet.

Напомним, чемпионат мира по водным видам спорта состоялся в столице Катара Дохе в период с 2 по 18 февраля 2024 года.