Два российских тяжелоатлета дисквалифицированы за допинг

Российские штангисты Валентин Пономарёв и Сергей Дементьев были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).Срок дисквалификации российских штангистов истечёт 13 сентября 2026 года.

Напомним, в январе 2024 года 31-летний Пономарёв, являющийся вице-чемпионом России среди юниоров — 2013, и 34-летний Дементьев, занимавший третье место на Кубке России по тяжёлой атлетике — 2012, были временно отстранены от соревнований на основании данных Московской антидопинговой лаборатории LIMS. Помимо Пономарёва и Дементьева в списке временно отстранённых фигурировали ещё 18 спортсменов.

Отметим, что оба атлета уже завершили свою профессиональную карьеру.