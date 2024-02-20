Состоялся первый завтрак благотворительного фонда «Дополнительное время»

19 февраля 2024 года состоялся первый бизнес-завтрак благотворительного фонда «Дополнительное время», главой которого является Олеся Серёгина. Тема встречи — «Бизнес на имени. Спортивное амбассадорство в России».

Более 20 представителей среднего и крупного бизнеса приехали, чтобы поддержать спортсменов и, возможно, найти себе амбассадоров. Фонд фактически создал комфортную площадку для новых полезных знакомств. В ходе встречи спикеры рассказали спортсменам как стать амбассадором бренда, на какие качества обращают внимание корпорации и как сделать сотрудничество для всех участников полезным и приятным.

Также гости завтрака узнали, когда надо начинать готовиться к завершению профессиональной карьеры, как правильно позиционировать себя в СМИ и соцсетях, где в целом искать бренды для сотрудничества, что можно ещё предложить бизнесу и какие качества делают человека желанным амбассадором для любой компании. Гостями бизнес-завтрака стали спортсмены из федераций: тенниса, синхронного плавания, бокса, баскетбола, регби, кёрлинга – Анастасия Пивоварова, Мария Шурочкина, Дарина Валитова, Светлана Кулакова, Сергей Куличенко, Ростислав Плечко, Елизавета Кансо, Наталья Мамлина. Модератором бизнес-завтрака была учредитель фонда и телеведущая — Олеся Серёгина.

«Дополнительное время» стремится создавать комьюнити, в котором каждый может найти собеседника и друга, поделиться опытом, помочь или получить помощь. Я вижу мощный интерес к этой теме со стороны и бизнеса и спорт сообщества. Мне очень нравится высказывание советского хоккеиста Александра Якушева — «Спорт словам не верит, а верит делам». И наше дело — большое и очень важное! Моя позиция и позиция Фонда — мы против ситуации, когда после завершения карьеры спортсмены оказываются брошены и забыты. И верю в то, что Фонд «Дополнительное время» сможет системно поддерживать наших спортсменов. В том числе и с помощью таких просветительских мероприятий как наш бизнес-завтрак», — сказала Серёгина.

Фонд «Дополнительное время» собрал экспертов-спикеров, которые знают о спортивном бизнесе всё: Елена Болотова — учредитель и генеральный директор агентства ANB, Сергей Рахимов — заместитель руководителя спортивного агентства SVOE TEAM, Александр Устинов — PR-директор Фонбет, Валерия Ананич — руководитель направления развития спортивных эксклюзивных торговых марок Спортмастера и Владислав Петров — генеральный директор Crocus Fitness и Жара Фит.

В завершении бизнес-завтрака состоялось официальное подписание соглашений о сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве БФ «Дополнительное время» с Российской федерацией баскетбола и Федерацией бокса России.

Бизнес-завтраки Фонда «Дополнительное время» будут проходить каждый месяц 19-го числа, а уже летом Фонд объединит всех на образовательном форуме в Санкт-Петербурге. Темы встреч планируются разные — от корпоративного спорта до юридических вопросов.