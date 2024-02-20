Журова — о призовых спортсменов: в СССР за победу в Спартакиаде давали квартиру

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о призовых спортсменов за участие в Спартакиаде сильнейших — 2024, которая завершилась 18 февраля.

«Справедливо ли, что наше государство платит спортсменам на Спартакиаде премиальные, как на чемпионате мира? А что, не надо? Знаете, я больше скажу — в Советском Союзе за победу в Спартакиаде давали квартиру. Это эквивалент? У меня есть коллеги по команде, которые выигрывали и получали квартиру в Петербурге. Вы же понимаете, что квартира и те призовые, которые получили ребята — ну, в общем, честно говоря, они несравнимы. [Понимаете,] какой статус финансовый и материальный у Спартакиады был», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».

Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) по 16 олимпийским видам спорта. Победу в медальном зачёте одержала команда Москвы, завоевавшая 18 золотых медалей, 19 серебряных и 14 бронзовых.