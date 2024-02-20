Депутат Госдумы Журова поддержала идею дальнейшего проведения Спартакиады

Депутат Госдумы Светлана Журова поддержала идею дальнейшего проведения зимней Спартакиады. Первые соревнования прошли в феврале нынешнего года.

«Стоит ли и дальше проводить зимнюю Спартакиаду? Конечно, а как же? У меня сын сейчас участвовал, это очень нужно. Это и для спортсменов поддержка серьёзная, и мастерство, и соревновательность. Потом, там белорусы тоже выступают. В данной ситуации это единственное и самое важное соревнование», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».

Соревнования проходили в пяти регионах России (Челябинская, Свердловская и Тюменская области, Краснодарский и Красноярский края) по 16 олимпийским видам спорта. Победу в медальном зачёте одержала команда Москвы, завоевавшая 18 золотых медалей, 19 серебряных и 14 бронзовых.