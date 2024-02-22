ЧМ по пляжному футболу — 2024, Беларусь — Португалия: во сколько начало матча 1/4 финала

В четверг, 22 февраля, начнутся матчи раунда плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу — 2024. Во второй встрече соревновательного дня сборная Беларуси, занявшая первое место в группе C, выиграв в ней все матчи в основное время, сыграет против национальной команды Португалии, вышедшей в 1/4 финала со второго места в группе D.

Игра на стадионе «Дубаи Дизайн Дистрикт» начнётся в 16:00 мск.

Напомним все четвертьфинальные пары соревнований.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024

Четвертьфиналы, 22 февраля

14:30 мск. Бразилия — Япония.

16:00 мск. Беларусь — Португалия.

18:30 мск. Иран — ОАЭ.

20:00 мск. Италия — Таити.

Действующим победителем чемпионата мира по пляжному футболу является сборная России.