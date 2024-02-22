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ЧМ по пляжному футболу — 2024, Беларусь — Португалия: во сколько начало матча 1/4 финала

ЧМ по пляжному футболу — 2024, Беларусь — Португалия: во сколько начало матча 1/4 финала
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В четверг, 22 февраля, начнутся матчи раунда плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу — 2024. Во второй встрече соревновательного дня сборная Беларуси, занявшая первое место в группе C, выиграв в ней все матчи в основное время, сыграет против национальной команды Португалии, вышедшей в 1/4 финала со второго места в группе D.

Игра на стадионе «Дубаи Дизайн Дистрикт» начнётся в 16:00 мск.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
Беларусь
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним все четвертьфинальные пары соревнований.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Четвертьфиналы, 22 февраля

14:30 мск. Бразилия — Япония.
16:00 мск. Беларусь — Португалия.
18:30 мск. Иран — ОАЭ.
20:00 мск. Италия — Таити.

Действующим победителем чемпионата мира по пляжному футболу является сборная России.

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