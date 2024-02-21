Сальников: потенциально возвращение россиян может произойти в 2024 году

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников оценил сроки возвращения российских пловцов на международные соревнования. По словам президента федерации, россияне имеют шансы выступить на международных стартах уже в 2024 году.

«Потенциально возвращение на международную арену наших спортсменов может состояться на Кубке мира или на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, мы обсуждали это с главой Федерации плавания Венгрии, нашли понимание в этом вопросе. Но всё зависит от критериев допуска. Диалог с World Aquatics на эту тему продолжается, — сказал Сальников «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира пройдёт 10–15 декабря 2024 года в Венгрии. Кубок мира начнётся этапом в Шанхае (Китай) 18–20 октября.