Владимир Путин: Россия была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты

Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом на церемонии открытия Игр будущего, которая проходит в Казани.

«Уважаемые участники турнира, гости и главы делегаций. Рад приветствовать в России пионеров фиджитал-спорта — абсолютно нового формата соревнований. Это действительно игры будущего. В том многогранном, многополярном, свободном и конкурентном мире, который формируется на наших глазах.

Закономерно, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в России. Наша страна была и остаётся одной из ведущих спортивных держав планеты. Родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких ценностей. Игры будущего — наш дар мировой спортивной семьи. Россия — это ещё земля великих учёных, конструкторов и инженеров. Их достижения раскрывали человечеству новые горизонты познания. А сегодня наши исследовательские команды, компании достигают вершин цифровых технологий при применении искусственного интеллекта в сферах, которые находятся на переднем крае прогресса.

Испокон веков Россия славится своей щедростью и гостеприимством. Всегда готова радушно принять друзей, устроить для них большой красочный праздник, в том числе и праздник спорта. Мы гордимся высочайшим уровнем организации самых ярких и масштабных международных спортивных соревнований. многие из них прошли именно здесь, в Казани. Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию и духу», — передаёт слова Путина с мероприятия корреспондент «Чемпионата».

Напомним, первые в истории Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине. Ожидается участие более двух тысяч атлетов из более чем 100 стран.