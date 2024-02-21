Путин: спорт должен сближать людей и оставаться вне политики

Президент России Владимир Путин заявил, что спорт должен сближать людей и оставаться вне политики. Президент также добавил, что у него нет сомнений в том, что Игры будущего пойдут на пользу.

«Много раз подчёркивал и ещё раз хочу сказать: спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем 100 стран — 104 страны приехали, с разных континентов молодые люди, которые увлекаются и диджитал спортом, и… традиционным спортом. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Сомнений нет, что это будет на пользу», — приводит слова Путина на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым «РИА Новости Спорт».

Напомним, Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.