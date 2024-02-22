Первые парады спортсменов на Красной площади пройдут в августе

Президент международной ассоциации бокса Умар Кремлёв заявил, что один из парадов спортсменов пройдёт на Красной площади в начале августа. Этому будут посвящены первые выходные дни.

«Первый парад спортсменов пройдёт на Красной площади в первые выходные дни августа», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Предполагается, что в парадах будут участвовать около 10 тыс. спортсменов всех видов спорта.

Сам Кремлёв стал инициатором возобновления проведения парадов, которые начали проводится в стране с 1919 года. Об этом он сообщил Владимиру Путину на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми. Президент идею поддержал.