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Первые парады спортсменов на Красной площади пройдут в августе

Первые парады спортсменов на Красной площади пройдут в августе
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Президент международной ассоциации бокса Умар Кремлёв заявил, что один из парадов спортсменов пройдёт на Красной площади в начале августа. Этому будут посвящены первые выходные дни.

«Первый парад спортсменов пройдёт на Красной площади в первые выходные дни августа», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Предполагается, что в парадах будут участвовать около 10 тыс. спортсменов всех видов спорта.

Сам Кремлёв стал инициатором возобновления проведения парадов, которые начали проводится в стране с 1919 года. Об этом он сообщил Владимиру Путину на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми. Президент идею поддержал.

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