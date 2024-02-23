Российские велогонщики выступят на Кубке наций в Гонконге

Российские спортсмены примут участие в Кубке наций по велоспорту на треке, который состоится в Гонконге. Об этом заявил глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

«UCI (Международный союз велосипедистов. — Прим. «Чемпионата») сделал шаг навстречу, и уже подтверждено, что мы можем поехать на Кубок наций. Это соревнования самого высокого уровня, и мы можем выступить даже без квалификационных очков. Из минусов: мы можем соревноваться только в индивидуальных видах, командные, согласно рекомендациям МОК, для нас недоступны. Это, в частности, командный спринт, мэдисон, в которых мы традиционно сильны, командная гонка, в которой мужская команда показывает хорошие результаты», — цитирует Екимова «Матч ТВ».

В соревнованиях, начинающихся 15 марта, россияне примут участие в нейтральном статусе.