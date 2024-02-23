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Олимпийский чемпион Денис Аблязин выступит на ЧР по спортивной гимнастике

Олимпийский чемпион Денис Аблязин выступит на ЧР по спортивной гимнастике
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Чемпион Олимпийских игр в Токио, двукратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы, российский гимнаст Денис Аблязин выступит на чемпионате России, который состоится с 13 по 17 марта 2024 года в Сириусе (Краснодарский край). Об этом сообщает официальный телеграм-канал Федерации спортивной гимнастики России.

Более 150 спортсменов, которые примут участие в чемпионате России по спортивной гимнастике, будут соревноваться за 14 комплектов наград. Денис Аблязин примет участие в соревнованиях на кольцах и в опорном прыжке.

Напомним, в марте 2023 года спортсмен получил травму плеча на чемпионате России в Казани. В апреле гимнаст перенёс операцию и после прохождения восстановления приступил к тренировкам в октябре.

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