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Президент ФСБР уверен, что борцы греко-римского стиля завоюют все олимпийские лицензии

Президент ФСБР уверен, что борцы греко-римского стиля завоюют все олимпийские лицензии
Михаил Мамиашвили
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил уверенность, что борцы греко-римского стиля получат все возможные путёвки на Олимпийские игры в Париже. Таковых в турнире классиков предполагается шесть. Пока у российских борцов нет ни одной лицензии.

«У меня нет сомнений в том, что мы завоюем все шесть лицензий на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже», — сказал Мамиашвили «РИА Новости».

Напомним, российские борцы греко-римского стиля на прошедшем в сентябре 2023 года чемпионате мира в Белграде (Сербия) не завоевали ни одной олимпийской лицензии. Следующим турниром, где это можно будет сделать, является континентальный отбор на ОИ-2024 в Баку (Азербайджан). Он пройдёт с 5 по 7 апреля.

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