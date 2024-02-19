Ещё один шаг к Олимпиаде. Подводим итоги чемпионата Европы – 2024 для российских борцов

Турнир мог бы быть куда интереснее, если бы лидеры из России доехали до Бухареста.

С 12 по 18 февраля в Бухаресте проходил предолимпийский чемпионат Европы по спортивной борьбе. На турнире олимпийские путёвки не разыгрывались, однако он имел важное значение в преддверие главного старта четырёхлетия. Можно было почувствовать биение сердца соперника, свериться со своими показателями. Ну, кто же от такого откажется!

Неприятное послевкусие

По итогам турнира российская сборная завоевала 14 медалей в вольной, греко-римской и женской борьбе. Больше только у Турции и Азербайджана.

Но важно понимать, что добрая половина команды вольников, например, прилетела неосновным составом. Шесть борцов, которые были заявлены изначально, до столицы Румынии так и не добрались. Одни только приключения Садулаева в аэропорту Бухареста чего стоят.

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Отсутствие Артура Найфонова, Заура Угуева, Давида Баева заметили все. Поэтому максимальную конкуренцию в олимпийских весовых категориях мы составить не смогли. 57, 74 и 97 кг – именно в этих весах объективными итоговые результаты не назовёшь. Да, в весе до 74 кг Имам Гонишов завоевал бронзовую награду. Но это именно та категория, где победа России почти не обсуждалась. Однако в реальности зрители получили скучный финал. Экс-россиянин, а ныне словак Таймураз Салказанов без проблем одолел турка Сонера Демирташа.

В итоге команда россиян увозит с турнира по вольной борьбе только два золота, два серебра и две бронзы. Неплохой, конечно, результат. Но не такой, на который можно было бы рассчитывать в оптимальном составе. Порадуемся за Абасгаджи Магомедова (до 61 кг) и Ахмеда Усманова (до 79 кг), на континентальном первенстве завоевавших золотые награды.

Ахмед Усманов Фото: uww.org

Генеральная репетиция

Команда классиков, возглавляемая Гоги Когуашвили, сделала выводы после провального ЧМ-2023 в Белграде и в Бухаресте боролась за награды едва ли не во всех весовых категориях.

Да, здесь тоже возникли визовые проблемы. Команда лишилась Локьяева, Саргсяна и Кабалоева. Однако восемь медалей от представителей греко-римской борьбы – это больше, чем хорошо. Хотя классики явно недобрали золотых наград. Признают это и в тренерском штабе. Единственным победителем стал Сергей Семёнов (до 130 кг). А ещё три больших финала россияне отдали. Руслан Бичурин (до 67 кг), Ислам Алиев (до 82 кг) и Магомед Муртазалиев (до 97 кг) уступили золото в упорной борьбе.

Сергей Семёнов Фото: uww.org

Если у вольников куда меньше проблем с лицензиями, то представителям греко-римского стиля на турнире в Баку предстоит изрядно потрудиться. Команда Гоги Когуашвили пока не имеет ни одной путёвки на ОИ-2024.

Специалист отмечает, что решение этой проблемы – главная цель классиков.

«До лицензионного старта ещё два месяца, но скажу, что чемпионат Европы был генеральной репетицией. В любом олимпийском весе чемпионат Европы нам дал опыт. После сбора во Владикавказе у нас будет турнир в Турции, и там выступят те ребята, кто хорошо отборолся в начале января в Загребе (Хорватия), по возможности к ним присоединятся и другие лидеры. У них преимущество в борьбе за поездку в Баку. Но посмотрим, как ребята отборются в Турции, и после этого примем решение», – цитирует Когуашвили ФСБР.

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Женская борьба – грусть да тоска

Куда печальнее картина у представительниц слабого пола. В 10 весовых категориях россиянки завоевали только одну медаль. Милана Дадашева стала бронзовым призёром в весе до 50 кг.

Количество весовых категорий на олимпийском турнире будет немногим меньше – шесть. Но и здесь у сборной России нет олимпийских лицензий. А итоги чемпионата Европы навевают грусть да тоску. Лидеры команды Ханум Велиева и Наталья Малышева надежд явно не оправдали.

Итог этого чемпионата Европы таков: турнир странный и где-то скучный. Показатель яркости был снижен визовыми трудностями. Наверняка кто-то из соперников потирал руки, когда узнал, что Садулаев всё же не добрался до ковра. Но разве может новый чемпион Европы грузин Гиви Мачарашвили считать себя лучшим, если сражения с мировым лидером не случилось?

И тем не менее проверка огнём и медными трубами пройдена. Важно помнить, что главное на пути в Париж – это олимпийская квалификация в Баку. Она состоится с 5 по 7 апреля. До турнира осталось меньше двух месяцев. И в ФСБР уже подтвердили, что лидеры сборной готовятся именно к этому старту.