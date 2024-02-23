Гандбольный ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»

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Сегодня, 23 февраля, в матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги московский ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» на арене в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 25:25.

Самым результативным игроком матча стал гандболист «Зенита» Тимур Солодовников, на счету которого семь забитых мячей. Левый полусредний петербуржцев Михаил Виноградов забил шесть мячей, центральный «Зенита» Олег Луня, левый полусредний москвичей Илья Белевцов и правый полусредний ЦСКА Сергей Иванов отметились пятью забитыми мячами каждый.

Московский ЦСКА набрал 36 очков в 19 матчах и продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги. «Зенит» с 27 очками занимает третье место в таблице.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Зенит» — ЦСКА — 25:25 (9:10).