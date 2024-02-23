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«Чеховские медведи» дома победили «Каустик», сократив отставание от ЦСКА до четырёх очков

Сегодня, 23 февраля, в домашнем матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги «Чеховские медведи» обыграли волгоградский «Каустик» со счётом 33:30.

Самыми результативными игроками матча стали гандболисты команды гостей: правый полусредний Андрей Воробьёв, правый крайний Никита Ларин и линейный Вадим Ибраков, забросившие по шесть мячей. Правый полусредний Александр Котов, левый полусредний Евгений Дземин и линейный Виктор Фурцев в составе хозяев отметились пятью забитыми мячами каждый.

«Чеховские медведи» с 32 очками в 19 матчах занимают второе место в турнирной таблице Суперлиги, отставая от лидирующих армейцев на четыре очка. «Каустик», набравший восемь очков, занимает 11-е, предпоследнее место в таблице.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«Чеховские медведи» — «Каустик» — 33:30 (19:14).