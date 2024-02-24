«Газпром-Югра» переиграл «Ухту» и вышел в финал Кубка России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» (Югорск) одолел «Ухту» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, в овертайме команды также обменялись забитыми мячами. Победитель был выявлен в серии пенальти, где сильнее оказались югорчане.

Стоит отметить, что номинальные хозяева дважды отыгрывались по ходу встречи. На девятой минуте счёт открыли ухтинцы благодаря усилиям Дмитрия Прудникова. Уже во втором тайме, на 23-й минуте ответным голом отметился Дмитрий Шведко. В овертайме на 46-й минуте Бруно Диас реализовал пенальти и вновь вывел «Ухту» вперёд, однако спустя всего две минуты Жуау Гилерме восстановил равенство.

В серии пенальти единственный промах допустил футболист «Ухты» Роман Карелин.

Мини-футбол. Кубок России. Финал

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Ухта» — 3:2 (после с.п) (1:2).