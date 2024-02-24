«Норильский никель» стал вторым финалистом Кубка России по мини-футболу, переиграв «КПРФ»

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» переиграл московский «КПРФ» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу. Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды из Норильска.

Футболисты «Норильского никеля» с самого начала встречи захватили инициативу, открыв счёт уже на третьей минуте усилиями Данила Кутузова. На 13-й минуте номинальные гости отквитали один мяч. Гол забил нападающий «КПРФ» Чавес Шимбинья. Меньше чем через минуту Данил Давыдов вновь вывел «Норникель» вперёд. Однако первый тайм завершился вничью — на 17-й минуте Денис Бурков поразил ворота Николая Балашова.

Во втором тайме сначала забил Алексей Лялин (24-я минута), а затем, на 30-й минуте, Нандо укрепил преимущество «Норникеля».

Мини-футбол. Кубок России. Полуфинал

«Норильский никель» (Норильск) – «КПРФ» — 4:2 (2:2).

В финале Кубка России сыграют «Норильский никель» и «Газпром-Югра». Матч запланирован на завтра, 25 февраля. Все игры проводятся в спорткомплексе «Айка» в Норильске.