Игрок в мини-футбол Нандо ответил на вопрос, почему бразильцы приезжают играть в Россию

Игрок мини-футбольного клуба «Норильский Никель» Нандо объяснил, почему, по его мнению, бразильцы приезжают играть в мини-футбол в Россию.

«Не знаю, почему бразильцы едут в чемпионаты России. Раньше тоже играли бразильцы. У вас очень интенсивные чемпионаты. В других странах только одна или две команды борются за титулы. В России сложные чемпионаты, поэтому много бразильцев сюда приезжают. Мы любим такие соревнования», — приводит слова Нандо «РБ Спорт».

Сам Нандо является бразильским футболистом, играющим за сборную России с 2012 года.

Напомним, что сейчас проходят игры БЕТСИТИ Кубка России. В финальном матче «Норильский Никель» встретится с «Газпром-Югрой». Матч пройдёт 25 февраля. В полуфинале норильская команда обыграла КПРФ со счётом 4:2.