Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на чемпионате России в помещении

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, чемпион мира в помещении 2018 года и призёр летнего чемпионата мира 2017 года, победил на чемпионате России в помещении, проходящем в Москве. Спортсмен сегодня, 24 февраля, показал результат 2,33 метра. Позже он попытался прыгнуть на 2,35 метра, однако не смог преодолеть планку. Лысенко повторил собственный лучший результат сезона в мире, который он установил в январе на «Битве полов».

Второе место занял Илья Иванюк, третьим стал Никита Анищенков. Оба спортсмена показали результат в 2,27 метра, однако Иванюк был сильнее по количеству попыток.

Напомним, в сезоне-2023 Данил Лысенко не проиграл ни одного турнира. В прошлом году спортсмен выиграл золото чемпионата России и чемпионата России в помещении.