Матыцин: мы видим, как просела зрелищность международных соревнований без россиян

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, выступая на пленарной сессии, посвящённой итогам работы Министерства спорта РФ в 2023 году, заявил о продолжающейся подготовке спортсменов из России на международной арене.

«Мы продолжаем плановую подготовку российских спортсменов для участия в международных соревнованиях, несмотря на дискриминационные ограничения. Уверен, что дальше количество международных соревновании с россиянами будет расти. Также мы видим, как просела зрелищность (соревнований. — Прим. «Чемпионата») без наших спортсменов», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

Напомним, пленарная сессия «Об итогах работы Министерства спорта Российской Федерации в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год» проходит в воскресенье, 25 февраля, на ВДНХ.