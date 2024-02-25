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Прыгунья в высоту Спиридонова показала третий результат сезона в мире на зимнем ЧР

Прыгунья в высоту Наталья Спиридонова показала третий результат сезона в мире, победив на зимнем ЧР в Москве.

Спортсменке покорилась высота в два метра. Тем самым она установила и новый личный рекорд.

Серебряные награды турнира в прыжках в высоту достались Марии Ласицкене и Дарье Слеповой. Легкоатлетки остановились на одинаковой высоте — 1,93 м.

Напомним, в начале февраля 21-летняя спортсменка одержала победу на традиционном турнире «Русская зима» с результатом 1,93 м.

Спиридонова является победительницей чемпионата мира среди юниоров — 2021 в Найроби (Кения). Тогда она показала результат 1,91 м. Легкоатлетка также является серебряным и бронзовым призёром летних чемпионатов России (2022, 2023). Прыгунья в высоту представляет Москву и Псковскую область.