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Полина Кнороз стала чемпионкой России в помещении — 2024 в прыжке с шестом

Полина Кнороз стала чемпионкой России в помещении — 2024 в прыжке с шестом
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Российская легкоатлетка Полина Кнороз, представляющая Москву, одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом, проходящих в рамках чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении. Результат Кнороз составил 4,73 м. Это уже третья подряд победа спортсменки на чемпионате России в помещении. Ранее она выигрывала соревнования 2022 и 2023 года с результатом 4,65 м и 4,70 м соответственно.

Второй показатель на чемпионате России — 2024 сразу у трёх спортсменок. Ирина Жук из Беларуси, Татьяна Калинина, представляющая Москву, и Ирина Михайлова из Омской области преодолели высоту 4,45 м.

Напомним, чемпионат России в помещении проходит на территории спорткомплекса ЦСКА в Москве. Соревнования начались 23 февраля 2024 года и завершатся в воскресенье, 25 февраля.

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