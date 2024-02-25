«Норильский никель» стал чемпионом Кубка России по мини-футболу

«Норильский никель» стал чемпионом финала БЕТСИТИ Кубка России – 2023/2024 по мини-футболу. Это второй в истории клуба подобный трофей. Первый был завоёван в 2022 году.

В титульном матче «Норильский никель» на домашней площадке со счётом 4:3 обыграл югорский клуб «Газпром‑Югра». В составе победителей голы забили Руслан Кудзиев, Алексей Лялин, Энрике Нандо и Ренат Шакиров. У Югры отличились Александр Виноградов, Дмитрий Шведко и Данил Давыдов.

Напомним, ранее бронзовые медали Кубка России завоевали представители московского клуба КПРФ. В матче за третье место они в серии пенальти обыграли «Ухту» со счётом 3:3 (4:3).

Футзал. Кубок России. «Финал четырёх»

Матч за первое место

«Норильский никель» (Норильск) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 4:3.