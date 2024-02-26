Президент ВФП Сальников рассказал о переговорах с Венгрией по проведению матча по плаванию

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что в данный момент обсуждается проведение товарищеского матча между российскими и венгерскими пловцами летом текущего года.

«Что касается товарищеского матча со сборной США, то пока прогресса нет. Там предстоят выборы главы федерации, поэтому они больше заняты этим вопросом. Так что переговоры застряли. Зато на куда более позитивной стадии находится обсуждение товарищеского матча с Венгрией. Инициатива поступила с нашей стороны на встрече с главой местной федерации. В данный момент обсуждаются детали проведения такого матча в этом году. Думаю, он состоится в конце лета, в нём примут участие юноши. Венгры предложили провести такую встречу на их территории», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».

В январе Сальников сообщал, что ведёт диалог с Федерацией плавания США о возможном проведении товарищеских соревнований.