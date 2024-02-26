Непомнящий: мне потребовалось полтора месяца, чтобы восстановиться от поражения Лижэню

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился воспоминаниями об эмоциях после двух поражений в матчах за звание чемпиона мира. Напомним, россиянин дважды становился вице-чемпионом мира. В 2021 году в матче за шахматную корону он уступил норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м — китайцу Дин Лижэню.

«Поражения — это часть спорта, это возможный результат. От этого нельзя быть застрахованным. Но в первом матче с Карлсеном соперник в целом был ощутимо сильнее, а вот второе поражение против китайского шахматиста было более болезненным. Физически я как будто дольше восстанавливался, желание играть не появлялось какое-то время. Мне кажется, мне потребовалось месяц-полтора, чтобы морально восстановиться. Жизнь продолжается, плюс, надеюсь, это не была моя последняя попытка», — сказал Непомнящий в шоу «5 Книг» на телеканале Ключ.