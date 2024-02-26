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Непомнящий — о роли таланта в шахматах: в целом всё зависит от общего развития

Непомнящий — о роли таланта в шахматах: в целом всё зависит от общего развития
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий ответил на вопрос, есть ли в шахматах понятие таланта.

«Есть ли в шахматах понятие таланта? Мне кажется, в целом всё зависит от общего развития. Шахматы — игра довольно логическая. Как мне всегда казалось, шахматы — это процесс выбора, поиска хода и процесс принятия решений, это некий алгоритм. С одной стороны, алгоритм мышления, то есть если я сделаю что-то, соперник сделает что-то другое, и тогда я сделаю что-то ещё. Суть в узнавании паттернов, узнавании позиций и интуиции. Интуиция, чувство позиции — это то, куда можно применять талант.

Память? Это как мышца, она тренируется. Но, конечно, есть люди, у которых изначально очень хорошая память», — сказал Непомнящий в шоу «5 Книг» на телеканале Ключ.

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